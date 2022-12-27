Певица Нюша впервые прокомментировала третью беременность: «Маленький животик у меня есть»

Несколько дней назад певица Нюша опубликовала в социальной сети новое видео, на котором поклонники заметили округлившийся живот артистки. Подписчики подумали, что вокалистка вновь готовится стать мамой.
Но исполнительница опровергла домыслы в свой адрес. Она отметила, что после вторых родов ее фигура не является идеальной и есть небольшой животик.
«Опубликовала видео, на котором иду по пешеходному пути. Один мне пишет, что снова беременна? Другой отвечает: „она двоих родила, имеет же право на небольшой животик!“. Это забавно. Минимальный животик есть, но я над этим работаю», — сказала Нюша.
Пока 32-летняя артистка не готова к беременности, но не исключает, что в ближайшем будущем она сможет стать многодетной мамой.
«Для меня не стоял вопрос о том, что сколько детей должна родить. Я родила дочь, после этого сказала себе, что нужно выдохнуть. Второго ребенка так скоро не планировала, но бывают вещи, которые происходят, это чудо!» — добавила она.
Напомним, более пяти лет Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) состоит в отношениях с бывшим казанским чиновником. В браке с Игорем Сивовым не все было гладко. Оказывается, супруг изменял звезде в то время, когда она ждала сына.
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