Певица Нюша впервые прокомментировала третью беременность: «Маленький животик у меня есть»

Несколько дней назад певица Нюша опубликовала в социальной сети новое видео, на котором поклонники заметили округлившийся живот артистки. Подписчики подумали, что вокалистка вновь готовится стать мамой.

Но исполнительница опровергла домыслы в свой адрес. Она отметила, что после вторых родов ее фигура не является идеальной и есть небольшой животик.

«Опубликовала видео, на котором иду по пешеходному пути. Один мне пишет, что снова беременна? Другой отвечает: „она двоих родила, имеет же право на небольшой животик!“. Это забавно. Минимальный животик есть, но я над этим работаю», — сказала Нюша.