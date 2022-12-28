Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов на днях посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Бахмуте (Донецкая область). Об этом написали сегодня, 28 декабря, украинские Телеграмм-каналы, ссылаяь на официальные данные ГУР Минобороны Украины.

По информации каналов, Кирилл Буданов 27-28 декабря 2022 года посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы. Генерал-майор заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил дальнейшие задачи. Также, по заверению источников, он наградил воинов, которые особо отличились во время боевых действий.