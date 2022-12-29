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Путин и Диас-Канель провели переговоры по телефону

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Путин и Диас-Канель провели переговоры по телефону
Политика
Фото из открытых источников

Российский президент провел по телефону беседу с политическим руководителем Кубы Диас-Канелем. Сообщается, что в ходе разговора основной темой стало обсуждение тех соглашений, которые были достигнуты еще в ноябре, когда президент Кубы находился с визитом в Москве и лично общался с Путиным.

Также российский президент и Диас-Канель поговорили и о иных, новых направлениях развития сотрудничества между двумя странами. В целом они выразили обоюдную настроенность на расширение и укрепление связей между Российской Федерацией и кубинским государство в самых разных сферах. 

Путин и Диас-Канель выразили мнение, что следует проводить регулярное общение между представителями политических властей государств на разных уровнях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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