Путин и Диас-Канель провели переговоры по телефону

Российский президент провел по телефону беседу с политическим руководителем Кубы Диас-Канелем. Сообщается, что в ходе разговора основной темой стало обсуждение тех соглашений, которые были достигнуты еще в ноябре, когда президент Кубы находился с визитом в Москве и лично общался с Путиным.

Также российский президент и Диас-Канель поговорили и о иных, новых направлениях развития сотрудничества между двумя странами. В целом они выразили обоюдную настроенность на расширение и укрепление связей между Российской Федерацией и кубинским государство в самых разных сферах.

Путин и Диас-Канель выразили мнение, что следует проводить регулярное общение между представителями политических властей государств на разных уровнях.