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«Известия»: у россиян выявили неизвестную ранее мутацию в гене MPZ

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«Известия»: у россиян выявили неизвестную ранее мутацию в гене MPZ
Новости науки
Фото из открытых источников

По данным издания «Известия», учёные нашли у россиян ранее неизвестную мутацию благодаря ДНК-тестированию. Имеено она приводит к болезни Шарко – Мари – Тута, когда поражается периферическая нервная система и наблюдается мышечная атрофия, слабость, острая боль в мышцах, быстрая утомляемость в ногах, судороги, деформация конечностей.

Это стало известно после диагностики пациентов. Врачи из медико-генетического центра Genotek совместно с несколькими научно-исследовательскими институтами обследовали шестилетнего мальчика и его отца. Как выяснилось, первопричиной заболевания стала мутация в гене MPZ. Из-за нарушений в работе гена у мальчика нарушена походка, он не может прыгать и бегать. У его отца такие же проблемы были на протяжении жизни. Выявленная мутация имеет диагноз: болезнь Шарко – Мари – Тута 1 В типа.

По сведениям исследователей, лишь один человек из 40 тысяч является носителем мутации в гене GJB1, которая приводит к данной болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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