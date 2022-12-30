Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия не может быть либеральной и демократической страной, поэтому следует максимально ограничить россиян.

По словам Кулебы, для Киева одной из главных задач остается утверждение у партнеров понимания «неизменности» сути России

«Россия такова, какова она есть, и наша задача – не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию. Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок», – сказал Кулеба.

Ранее он также заявил о том, что тех, кто сохраняет нейтральную позицию, необходимо приравнять к поддерживающим Россию, так как в данном случае не может быть нейтральной стороны.

Отметим, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Бои продолжаются уже 310 дней, и пока нет никаких сигналов того, что стороны готовы садиться за стол переговоров.