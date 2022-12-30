«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД ФРГ заявили, что в стране экстремисты якобы обижают украинцев, поскольку немцы устали от них.

На центры украинских беженцев совершается много нападений. При этом известно, что в холодное время года в страну прибудут еще как минимум 500 000 женщин и детей из Украины.

В Германии население демонстрирует все меньше сочувствия и гостеприимства к украинцам. В последнее время фиксируется огромное количество нападений на приезжих. Так, в начале минувшего месяца на фасаде здания в центре для беженцев в Тюрингии кто-то нарисовал свастику.

Месяц назад в Мекленбурге-Передней Померании неизвестные подожгли гостиницу для приезжих людей из Украины. По данным местных журналистов, время от времени беженцы на демонстрациях сталкиваются с «открытой ненавистью».

К слову, в стране только за первые три квартала текущего года зарегистрировано 65 нападений на центры приема беженцев. С февраля до конца сентября было всего совершено 711 нападений на эмигрантов за пределами их жилья.