Yandex.RTB

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

Image 16+
«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД ФРГ заявили, что в стране экстремисты якобы обижают украинцев, поскольку немцы устали от них.

На центры украинских беженцев совершается много нападений. При этом известно, что в холодное время года в страну прибудут еще как минимум 500 000 женщин и детей из Украины.

В Германии население демонстрирует все меньше сочувствия и гостеприимства к украинцам. В последнее время фиксируется огромное количество нападений на приезжих. Так, в начале минувшего месяца на фасаде здания в центре для беженцев в Тюрингии кто-то нарисовал свастику.

Месяц назад в Мекленбурге-Передней Померании неизвестные подожгли гостиницу для приезжих людей из Украины. По данным местных журналистов, время от времени беженцы на демонстрациях сталкиваются с «открытой ненавистью».

К слову, в стране только за первые три квартала текущего года зарегистрировано 65 нападений на центры приема беженцев. С февраля до конца сентября было всего совершено 711 нападений на эмигрантов за пределами их жилья.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

Сегодня, 15:57

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

Сегодня, 15:45

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

28-12-2022, 13:30

Есть все ресурсы и возможности: военный эксперт Кошкин о возможном крупном наступлении ВС РФ

25-12-2022, 16:55

Замкомандира разведки ВС России Лихачев в зоне СВО Лихачев заявил о сложной обстановке на Украине

24-12-2022, 19:13

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

20-12-2022, 20:30

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

20-12-2022, 11:28

Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ

16-12-2022, 11:18

Флаги ЧВК «Вагнер» и российский триколор: как в РФ вернулись погибшие под Бахмутом летчики Су-24М

14-12-2022, 18:51

Шурыгин проинформировал о ключевых боях на донецком направлении СВО ВС из России

12-12-2022, 11:08

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»

11-12-2022, 18:01

Раненые участники СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения обещанных выплат

10-12-2022, 10:56

Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации

9-12-2022, 10:10

В Березовском сегодня прошла тренировка воздушной тревоги

8-12-2022, 11:08

Обвиненные в дезертистве мобилизированные жители Ирбита избежали наказания

7-12-2022, 21:41

«В стране 2 млн полицейских»: бизнесмен Пригожин призвал правоохранителей взяться за дело и уничтожать ВСУ

7-12-2022, 19:01

E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации

5-12-2022, 18:28

E1.RU: На Урале простятся с Алексеем Мальцевым, погибшим в ходе СВО ВС России на Украине

5-12-2022, 11:45

Новая волна мобилизации в России: Кому верить - таксисту или генералу ФСБ?

4-12-2022, 11:00

Военный историк Норин заявил, что ВС РФ надо срочно принимать меры, иначе «фронт повалится»

4-12-2022, 09:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека
  • Вчера, 08:42

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе
  • Вчера, 21:23

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для

«Известия»: у многих жителей РФ выявили неизвестную ранее мутацию в гене MPZ
  • Вчера, 10:03

«Известия»: у многих жителей РФ выявили неизвестную ранее мутацию в гене MPZ

По данным издания «Известия», учёные нашли у россиян ранее неизвестную мутацию благодаря ДНК-тестированию. Имеено она приводит к болезни Шарко – Мари

РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов
  • Сегодня, 10:02

РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов

В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»
  • Вчера, 13:41

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»

Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом

Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой
  • Вчера, 20:03

Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,

Новости партнеров
Новости партнеров
Ходить без альпинистской обуви невозможно – Вишневский об уборке снега в Петербурге
  • 28-12-2022, 12:13

Ходить без альпинистской обуви невозможно – Вишневский об уборке снега в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в комментарии Peterburg News заявил, что для горожан каждый снегопад создает

Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге
  • 28-12-2022, 14:18

Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте
  • 28-12-2022, 13:30

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов на днях посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины в

Ким Чен Ын выступил с докладом
  • 28-12-2022, 09:18

Ким Чен Ын выступил с докладом

В Северной Корее проходит пленум центрального комитета рабочей партии государства. На нем с докладом выступил политический руководитель КНДР Ким Чен