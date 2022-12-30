МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря 2022 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего (СВГ). Такую информацию публикует МК.

Как сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины, во время проведенного заседания были представлены доклады касательно оперативной ситуации на фронте.

К тому же, из пресс-релиза вытекает, что во время заседания Ставки просчитывали возможные действия ВС России в ближайшем будущем.

Также стало известно, что обсуждалось обеспечение подразделений ВСУ на горячих направлениях вооружением и другими современными средствами.

Отдельной темой являлось обсуждение защиты критически важных украинских энергетических объектов, по которым ВС РФ наносят удары, и возможность их быстрого восстановления.