Телеведущий Иван Ургант снова вернулся на российские телеэкраны в роли Карлсона

Российский шоумен Иван Ургант все-таки возвращается на телеэкраны РФ. Юморист появится на телевидении в новогоднюю ночь, то есть в ночь на 1 января.

Ургант снялся в сказке "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Ее будут транслировать на онлайн-кинотеатре KION. Иван исполнит досталась роль Карлсона, который вернулся назад.

Актерский состав сказки просто впечатляет. В роли Бывалого выступит Сергей Бурунов, Труса сыграет Александр Петров, а Балбеса - Данила Козловский. Евгений Цыганов перевплотиться в Крокодила Гену, а Тимофей Трибунцев - в Чебурашку. Ксения Раппопорт станет Шепокляк, Виктория Исакова - Зайцем, а Алексей Серебряков - Волком.

Стоит отметить, что спектакль является ремейком музыкальной сказки, которая вышла в далеком 1973 году. Это история рассказывает о злодеях, похищающих сказочных персонажей. Однако испортить новогоднее настроение хулиганам так и не суждено.