Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал видеоролик Москвы без света с подписью «завтра»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем личном аккаунте в одной из социальных сетей опубликовал новый видеоролик, в котором запечатлено, как в Москве неожиданно отключается свет.

Сначала на кадрах появляется Триумфальная арка, а затем вид на здание правительства РФ, после этого и Кремль. В определеyный момент Храм Василия Блаженного остается без света.

Следом в видео возникают такие титры:

"Москва, Кремль. Russia tomorrow... 2023 (прим.ред - Россия завтра... 2023)".

В конце ролика фрагмент балета "Лебединое озеро".

Отметим, что появилось видео в блоге секретаря СНБО 31 декабря 2022 года на фоне массированного ракетного удара со стороны ВС РФ по энергетической структуре Украины. В нескольких областях при этом полностью отключилось электричество.

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