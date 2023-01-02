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МК: Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными в Макеевке

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МК: Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными в Макеевке
В России / Военные новости
Фото из открытых источников

Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. Там находились российские военнослужащие. Согласно данным, в здании были размещены недавно мобилизованные. В своем микроблоге Безсонов написал, что "удар нанесен ровно в 00:01" и что велся огонь из РСЗО Himars.

Чиновник при этом возлагает ответственность на руководителей, которые принимали решение о размещении личного состава. Он отмечает, что видимо командование "до сих пор не в курсе о разрушительных возможностях данного вида оружия".

"Надеюсь, виновные, которые принимали решение по применению данного объекта, будут обязательно наказаны", - заявил Безсонов.

Он также добавил, что на Донбассе "есть достаточно заброшенных объектов с крепкими подвалами", и "если все было занято, то нужно было нарыть бункеров шахтостроительной техникой".

Отметим, именно "высокая сотовая активность военнослужащих РФ стала причиной удара по зданию со стороны Украины. ВСУ при помощи разведывательного комплекса ECHELON выявили активность сотовой связи и расположение абонентов".

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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МК: Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными в Макеевке

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