Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно узнать, если ли среди раненых и погибших мобилизованные из 63-го региона.

Итак, для уточнения всех сведений нужно обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего. Оттуда направят запрос по линии МО РФ. Также продолжает активно работать call-центр 122. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.

Нахожусь на связи с Минобороны и руководством всех обеспечивающих служб. Окажем всестороннюю помощь в лечении всех раненых. Также на поддержку могут рассчитывать семьи военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, удар в Макеевке был нанесен 6-ю американскими реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар пришелся по пункту временной дислокации одного подразделения российских вооруженных сил. Погибли, по предварительной информации, 63 человека.

В настоящий момент все сведения уточняются.

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