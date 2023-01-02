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Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

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Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно узнать, если ли среди раненых и погибших мобилизованные из 63-го региона.

Итак, для уточнения всех сведений нужно обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего. Оттуда направят запрос по линии МО РФ.  Также продолжает активно работать call-центр 122. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.

Нахожусь на связи с Минобороны и руководством всех обеспечивающих служб. Окажем всестороннюю помощь в лечении всех раненых. Также на поддержку могут рассчитывать семьи военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, удар в Макеевке был нанесен 6-ю американскими реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар пришелся по пункту временной дислокации одного подразделения российских вооруженных сил. Погибли, по предварительной информации, 63 человека.

В настоящий момент все сведения уточняются.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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