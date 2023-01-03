Продюсер Дзюник заявил, что SHAMAN пошел по стопам Аллы Пугачевой

Практически с самого начала своей музыкальной карьеры певец SHAMAN из Новомосковска (настоящее имя Ярослав Дронов) покорил российский шоу-бизнес, а также сумел собрать вокруг себя большую фан-базу.

Никто не мог подумал о том, что в творческом пути молодого и перспективного артиста можно отыскать параллели с самой Аллой Борисовной Пугачевой. В беседе с журналистами продюсер Леонид Дзюник подчеркнул, что SHAMAN в настоящее время идет по стопам Примадонны.

«Пугачева в свое время также заняла второе место в музыкальном конкурсе эстрадных певцов», — заявил продюсер.

Также Дзюник добавил, что это поражение станет еще одним мощным толчком в карьере исполнителя. Леонид считает, что первые места зачастую публикой быстро забываются, а аутсайдеры вскоре становятся известными в стране.