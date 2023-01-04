Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

Сергей Молодцов погиб во время спецоперации на Украине. По предварительной информации, 46-летний солдат из Серова (Свердловская область) входил в состав ЧВК «Вагнер.

Простятся с 46-летним военнослужащим завтра, 5 января. Об этом проинформировали в администрации Серовского ГО. Церемония прощания пройдет в похоронном зале „Прощание“, начало - 12.00.

«Близкие вспоминают бойца, как неординарного человека, который очень любил жизнь. Он был честным. Правда - главное для него. Всегда Сергей откликался на беду, помогал нуждающимся. Любил музыку, скорость, свободу», – говорят в городской администрации.

Погибший родился в семье педагогов на Дальнем Востоке. С родителями переехал жить в Серов. После службы уехал в Чечню, где принимал участив контртеррористической операции. После окончил институт, а также работал на частных предприятиях.