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Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий на Донбассе

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Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий на Донбассе
Политика
Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин дал понять Западу, в том числе НАТО, что эскалация конфликта на Украине недопустима.
4 января состоялась церемонии выхода на боевую службу российского фрегата «Адмирал Горшков». В режиме видеоконференции президент заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира корабля Игоря Крохмаля.
Этот корабль - сдерживающий фактор для США, которые накачивают Киев оружием, и это является сигналом президента РФ перед наступлением армии, уверены аналитики.
ВС РФ и флот готовы отразить любые удары НАТО как на земле, так и с моря. Так комментируют эксперты появление фрегата, оснащенного гиперзвуковыми «Цирконами».
  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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