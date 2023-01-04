Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий на Донбассе

Президент России Владимир Путин дал понять Западу, в том числе НАТО, что эскалация конфликта на Украине недопустима.

4 января состоялась церемонии выхода на боевую службу российского фрегата «Адмирал Горшков». В режиме видеоконференции президент заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира корабля Игоря Крохмаля.