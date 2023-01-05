Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

Депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказался по поводу возможного рождественского перемирия между РФ и Украиной, объявить которое призвал патриарх Кирилл.

По мнению политика, перемирие на Рождество очень опасно, поскольку остановка боевых действий может навредить продвижению российских войск. Генерал в беседе с журналистами заявил, что "он откровенно не видит" никаких условий для наступления перемирия, поскольку народ Украины предал православие, а поэтому не будет праздновать Рождество 7 января.

Также депутат подчеркнул, что российским Вооружённым силам не выгодна остановка боевых действий, поскольку в настоящее время идёт активная боевая работа, есть успех.

Они перенесли Рождество на 25 декабря… Для самих нас это было бы большой глупостью. Идет боевая работа, мы имеем успехи. Любая остановка означает большие жертвы, большие усилия в достижении тех целей, которые были поставлены, - заявил политик.