Киберсыщик Игорь Бедеров заявил о том, что после воссоединения России и Крыма хакерское сообщество раскололось. После начала СВО в соцсетях начали создавать каналы, которые занимаются DDoS-атаками на разные сайты. На ресурс поступает огромное количество фейковых обращений, а сайт выводится из строя.

В ходе расследования утечек данных российские хакеры выяснили, что много атак были организованы одними и теми же людьми из называемого Киберальянса. Среди украинцев есть немало желающих принимать участие атаках, но из-за отсутствия необходимых навыков берут массовостью.

Специалист также указал, что члены ЦИПсО, которые проживают в странах ЕС, организуют диверсии на территории России. А украинцы непосредственно несут ответственность за поджоги военкоматов.

"Их цель — показать, что в РФ есть много оппозиционных, радикально настроенных движений. Но это не так", — указал Бедеров.