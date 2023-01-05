Вышел трейлер комедийного фильма «Ренфилд» с Николасом Кейджем в роли Дракулы

Вышел трейлер «Ренфилда» с Николасом Кейджем в рои Дракулы. Выпустила его Universal сегодня, 5 января.

Стоит отметить, что Кейдж не является главным персонажем фантастической картины. Им стал киноактер Николас Холт. Он сыграл правую руку графа Ренфилда. Также в ленте приняли участие Бен Шварц, Шоре Агдашлу, Адриан Мартинес, Бесс Раус и многие другие.

Американский проект расскажет о прислужнике графа из романа Брэма Стокера, который надеется получить шанс на вечную жизнь. Но однажды Ренфилд решает обособиться от своего хозяина и наконец-то выйти из его тени. Во время одного из поручений вампира он спасает девушку.

Режиссером новой картины стал Крис МакКей. Премьера «Ренфилда» состоится 14 апреля 2023 года в кинотеатрах.

media= ]