«Ъ»: Русскую литературу улучшают, однако она продолжает существовать

Как сообщает "Ъ", после начала спецоперации Стивен Кинг и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг отозвали лицензии на право публикации в российских издательствах. Таким образом в минувшем году на первый план вышли отечественные писатели. Среди них Людмила Улицкая, Борис Акунин, Сергей Лукьяненко.

Месяц за Рубиконом Лукьяненко в 2022 году стал самой популярной новинкой в рейтинге «ЛитРес». Книга заняла шестое место в списке лидеров продаж. Среди иных известных изданий Сергея - "Черновик", "Чистовик", "Дневной дозор", "Ночной дозор" и прочие.

В первой половине года также продолжал бить рекорды продаж роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке».

Для Захара Прилепина минувший год также не прошел даром. Он опубликовал биографию Михаила Шолохова и стал одним из инициаторов по созданию Группы по расследованию антироссийской деятельности в области культуры (ГРАД) при ГД.