Родион Газманов поблагодарил президента Зеленского за внесение в санкционный список Украины

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов прокомментировал включение в санкционный список Украины. По словам артиста, этот документ совершенно никак не повлияет на его дальнейшую жизнь и музыкальную карьеру.

Более того, как признался певец, его нередко спрашивают о включении в персональный санкционный список президента Зеленского. Родион отметил, что с 2015 года уже находился в реестре "Миротворец", поскольку постоянно выступал в Крыму. В силу огласки его стали еще чаще приглашать выступать в Крым, уверен артист. Газманов написал в Телеграме, что в цивилизованном мире санкции никакого веса не имеют.

Также он добавил, что его выступления в Крыму, в ДНР, ЛНР и Херсонской области далее будут продолжатся.