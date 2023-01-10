РИА Новости: В Голливуде снимают «своровонные» российские сценарии и выпускают ремейки

Советский кинематограф выпускал в прокат много неплохих фильмов, несправедливо забытых зрителями. В то же время более известными стали «своровонные» отечественные сюжеты лент, которые были пересняты за границей.

В первые дни нового года многие посмотрели американский кинофильм «Ирония судьбы в Голливуде». Даже если судить по одному названию, то с первых кадров понятно, что это является импортной версией всеми любимой комедии. Имена героев изменили, а действо перенесено в Бостон. Хотя история идентична той, что нам знакома с детства.

«Воровался» много раз и сюжет военных советских картин. К примеру, фильм Золтана Корда «Сахара» - адаптированная версия работы Михаила Ромма «Тринадцать», снятая в 1936 году.

Хотя случалось не просто «воровство», а настоящий плагиат. Фильм Александра Птушко «Садко», победивший на Венецианском фестивале, экранизировали именно в Голливуде. Он носит название «Волшебное путешествие Синдбада».

Также официально снимаются за границей экранизации русской классики. Как пример, похвал удостоился британский телесериал по произведению Толстого «Война и мир», который снял Том Харпер. Эта многосерийная лента пришлась по душе российскому зрителю.