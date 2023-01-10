Российский поп-певец Филипп Киркоров показал изменившееся лицо после пластики

Весь минувший год Филипп Киркоров разъезжал с юбилейным туром "FK 55". Он шокировал публику громкими скандалами. К новогодним праздникам поп-король решил заняться собой.

Самое яркое, что со мной произошло за последнее время, - это моя неземная красота. У каждого есть свой диетолог, психолог, у меня есть свой пластический хирург, который всегда со мной. Он мой Бог, моя молодость, моя вечная красота, - похвастался артист на светской тусовке.

Результаты работы врача теперь могут лицезреть поклонники певца. Подруга Киркорова, светская львица Виктория Шелягова показала в соцсетях, как выглядит Филипп после очередного визита к пластическому хирургу. По всей видимости, специалист хорошо поработал над лицом звезды. Киркоров выглядит моложе, подтянутее, обновил бородку и брови.

Но стоит сказать, что далеко не всем пользователям новый образ поп-короля пришелся по вкусу. Многие фанаты заявили, что артист растерял свою индивидуальность и разглядели его сходство со Стасом Михайловым.