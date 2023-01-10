Российский поп-певец Филипп Киркоров показал изменившееся лицо после пластики

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила
Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных
В новогодние праздники во время проверок на дорогах сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на внешний вид водителя и запах, но на
В новогоднюю ночь певица Полина Гагарина под аккомпанемент композитора Игоря Крутого спела известную песню «Любовь, похожая на сон». Мария Максакова
Известный российский актер и ведущий Оскар Кучера прокомментировал отмену спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти», премьера которого была
Как сообщает "Ъ", после начала спецоперации Стивен Кинг и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг отозвали лицензии на право публикации в российских
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ушедшем году много и с удовольствием говорил на публике по различным поводам. В заявлениях Беглова,
Политолог Марков поделился своим мнением в публикации в телеграм-канале о новом руководителе нижней палаты американского законодательного органа. Им
Жители Северной столицы раскритиковали в социальных сетях представителей городской администрации за сомнительное благоустройство территории,
В Екатеринбурге (Свердловская область) установили две огромные палатки. Они появились на территории Чкаловского военкомата и заняли практически весь
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