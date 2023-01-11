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«Sohu»: эксперты советуют отказаться от употребления этих трех белых продуктов

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«Sohu»: эксперты советуют отказаться от употребления этих трех белых продуктов
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Фото из открытых источников

Эксперты китайского издания «Sohu» (Хайдань, Пекин) назвали три популярных белых продукта, которые могут у человека отнять годы жизни. Речь идет о белой соли, белом сахаре, белом мясе.

Специалисты утверждают, что чрезмерное употребление соли крайне вредит организму. Продукт повышает давление, вызывает риски закупорки сосудов. Если употреблять много соли, люди начинают пить много воды, после чего усиливается нагрузка на почки.

По словам экспертов из КНР, сахар по степени вреда очень похож на соль. Если употреблять в большом количестве сахар, человек рискует заиметь диабет и серьезно поправиться, заработав ожирение.

Что касается белого мяса, то в нем содержится много жиров. Употребление такого продукта повышает уровень липидов в крови, что обязательно приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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