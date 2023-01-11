Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во время самого строительства возникли трудности и нужно дополнительное время. Об этом пишет издание РИА «Новости».

Осуществляется сборка установки во Франции при участии РФ. Специалисты собирались провести тестирование первой плазмы, а после этого дальше приступать к получению разрядов из дейтерия и гелия. Однако получить водородную массу, которая необходима для запуска проекта, удастся минимум через 7 лет.

Вызвал проблемы наиболее важный этап. Под размеры, которые были изначально заданы, реальные размеры секторов вакуумной камеры не подходят. При этом пять из них создаются в странах ЕС, а четыре – в Южной Корее. Дело осложнилось тем, что из-за переохлаждения при попытке приварить трубки к корпусу, образовалась огромная трещина на теплозащитном экране и устранить данный дефект теперь не удастся.