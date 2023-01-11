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Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

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Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года
Новости науки
Фото из открытых источников

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во время самого строительства возникли трудности и нужно дополнительное время. Об этом пишет издание РИА «Новости».

Осуществляется сборка установки во Франции при участии РФ. Специалисты собирались провести тестирование первой плазмы, а после этого дальше приступать к получению разрядов из дейтерия и гелия. Однако получить водородную массу, которая необходима для запуска проекта, удастся минимум через 7 лет.

Вызвал проблемы наиболее важный этап. Под размеры, которые были изначально заданы, реальные размеры секторов вакуумной камеры не подходят. При этом пять из них создаются в странах ЕС, а четыре – в Южной Корее. Дело осложнилось тем, что из-за переохлаждения при попытке приварить трубки к корпусу, образовалась огромная трещина на теплозащитном экране и устранить данный дефект теперь не удастся.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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