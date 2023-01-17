В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при исполнении своего воинского долга в зоне проведения СВО. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Проститься с героем явились глава Башкортостана Радий Хабиров, а также представители районной администрации, военный комиссариат, родные, близкие, коллеги, друзья, местные жители.

Широкую известность Хусаинов получил еще в начале сентября. Тогда во время одного из спецзаданий он захватил БТР у ВСУ и вернулся на нем. К тому же, 5 сентября его отряд подвергся мощному обстрелу из американских систем залпового огня «Хаймарс». Один из земляков Фаниса получил сильную контузию и множественные осколочные ранения. Погибший боец тогда извлек раненого из-под обломков, быстро доставив его в военный госпиталь.