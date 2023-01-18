В Казахстане попытались сорвать проведение российского музыкального фестиваля «Жара»

Антироссийски настроенные пользователи соцсетей пытаются сорвать 6-й Международный музыкальный фестиваль «Жара», который должен пройти в Казахстане. Мероприятие запланировано с 9 по 12 марта в Алма-Ате. Об этом пишет newtimes.kz.

В анонсе к фестивалю говорится, что организаторы подготовили очень интересную и насыщенную программу. Зрители увидят феерическую атмосферу, порадуются яркому световому и звуковому шоу, оценят оригинальные номера и испытают незабываемые эмоции. Но проукраински настроенные казахстанцы выступают против проведения мероприятия. По мнению жителей, организаторы поддерживают конфликт на Украине.

«Да сколько же можно? Наше государство стоит на признании территориальной целостности Украины, если не знаете этого»,

«Гоните из Казахстана их всех»,

«Отменили концерт Полины Гагариной, думаю с этим трудности тоже не возникнут. Отменят»,

«Кто они такие и Зачем казахам это шоу?» − пишут в комментариях на странице фестиваля.

Отметим, что на другой странице в социальной сети в аккаунте «Жары» комментарии под сообщением о проведении фестиваля были отключены.