На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб 23-летний школьный учитель физкультуры из Свердловской области Олег Филиппов. До того как отправиться на фронт, боец работал в школе в селе Средний Бугалыш.

Мужчина умер 10 декабря 2022 года. Похоронили его с воинскими почестям 19 января в деревне Марийский Усть-Маши.

По информации администрации Красноуфимского городского округа, отец военнослужащего трудился учителем физкультуры в той же школе, что его сын. Папа Олега умер пять лет назад. Ушел Филиппов на СВО добровольцем, рассказал односельчанин бойца.

Заметим, что в школе, где и работал погибший, в его честь организовали вахту памяти. Рядом со снимком и табличкой "Герои не умирают, они живут вечно", в почетном карауле находятся ученики школы.