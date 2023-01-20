Yandex.RTB

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

Image 16+
В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе судебного заседания выяснилось, что 45-летний житель посёлка Новоасбест в течение четырёх дней находился в запое. Помимо того, он вовлек в употребление пива в большом количестве подростка, который гостил у него еще в марте минувшего года. Горе-отец сыну пообещал, что об этом не узнает никто, даже мама. Мальчик, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление, за что теперь привлечен к уголовной ответственности.

Отец был осужден по части 2 ст. 151 УК России (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года и лишения родительских прав.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Сегодня, 17:48

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Сегодня, 15:59

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

Сегодня, 15:37

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

Вчера, 22:23

В Telegram напомнили историю названия улицы Павших Героев в освобожденном Соледаре

Вчера, 18:26

Нужна собственная платформа - Томас Рёпер о перспективах блокировки YouTube в России

Вчера, 13:33

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

17-01-2023, 22:32

Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников

13-01-2023, 14:46

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев

12-01-2023, 15:27

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа

11-01-2023, 13:19

Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки

9-01-2023, 16:08

Жители коттеджного поселка под Екатеринбургом в морозы остались без света и отопления

8-01-2023, 17:58

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

8-01-2023, 12:27

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

6-01-2023, 11:23

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

5-01-2023, 15:27

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

5-01-2023, 14:28

В 2023 году число российских регионов может резко сократиться

5-01-2023, 14:03

Синоптики рассказали, что 6 января 2023 в РФ начнется «ужас», которого не было с 1892 года

4-01-2023, 22:09

Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»

3-01-2023, 14:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ
  • 17-01-2023, 22:56

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется
  • 17-01-2023, 22:32

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»
  • Вчера, 22:23

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные

Марго Робби рассказала о съемках постельных сцен с Лео ДиКаприо
  • Вчера, 20:58

Марго Робби рассказала о съемках постельных сцен с Лео ДиКаприо

Известная актриса Марго Робби рассказала, как снималась в постельных сценах с партнером Леонардо ДиКаприо. Вместе голливудские артисты снимались в

Юрий Гальцев вспомнил, как он гулял по улицам Львова в нацистской форме
  • 17-01-2023, 22:02

Юрий Гальцев вспомнил, как он гулял по улицам Львова в нацистской форме

Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев принимал участие в YouTube-проекте Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". В шоу он рассказал о дружбе с иноагентом

Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском Сан-Франциско
  • Сегодня, 11:29

Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском Сан-Франциско

Во время беседы с Ксенией Чабаненко Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время своего выступления в американском Сан-Франциско.

Новости партнеров
Новости партнеров
В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
  • Сегодня, 15:37

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в

На смену свиному гриппу А может прийти вариант В, случаев заболевания стало больше
  • 17-01-2023, 23:25

На смену свиному гриппу А может прийти вариант В, случаев заболевания стало больше

Вслед за свиным гриппом (А/Н1N1) в РФ регистрируют больше случаев гриппа В, говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ

Нужна собственная платформа - Томас Рёпер о перспективах блокировки YouTube в России
  • Вчера, 13:33

Нужна собственная платформа - Томас Рёпер о перспективах блокировки YouTube в России

Вопрос блокировки видеохостинга YouTube в России стал вновь актуальным после отключения блогов россиян от монетизации. По мнению IT- специалистов,

Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ
  • 18-01-2023, 21:07

Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ

Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в