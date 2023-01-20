В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе судебного заседания выяснилось, что 45-летний житель посёлка Новоасбест в течение четырёх дней находился в запое. Помимо того, он вовлек в употребление пива в большом количестве подростка, который гостил у него еще в марте минувшего года. Горе-отец сыну пообещал, что об этом не узнает никто, даже мама. Мальчик, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление, за что теперь привлечен к уголовной ответственности.

Отец был осужден по части 2 ст. 151 УК России (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года и лишения родительских прав.