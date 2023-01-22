Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас выполняет только лишь представительские функции. В зоне проведения СВО все зависит не от него, а исключительно от главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, который в любой момент может рассчитывать на пост главы государства. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, в настоящее время Соединенные Штаты Америки полностью устраивает данная ситуация. США хотят дождаться выборов в России в следующем году и до этого времени сохранить киевский режим в существующем виде. К тому же, Америка рассчитывает на успешные действия армии Украины под руководством генерала Залужного.

Такое мнение высказал другой политический эксперт. Игорь Скурлатов добавил, что для Зеленского важно не совершать ошибок, поскольку в любой момент он может быть заменен на Валерия Залужного, пользующегося намного большим доверием у Вашингтона.



