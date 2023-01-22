Yandex.RTB

Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного

Image 16+
Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного
Политика
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас выполняет только лишь представительские функции. В зоне проведения СВО все зависит не от него, а исключительно от главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, который в любой момент может рассчитывать на пост главы государства. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, в настоящее время Соединенные Штаты Америки полностью устраивает данная ситуация. США хотят дождаться выборов в России в следующем году и до этого времени сохранить киевский режим в существующем виде. К тому же, Америка рассчитывает на успешные действия армии Украины под руководством генерала Залужного.

Такое мнение высказал другой политический эксперт. Игорь Скурлатов добавил, что для Зеленского важно не совершать ошибок, поскольку в любой момент он может быть заменен на Валерия Залужного, пользующегося намного большим доверием у Вашингтона.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

Сегодня, 20:01

Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного

Сегодня, 19:56

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина обречена на поражение из-за политических междоусобиц

Сегодня, 19:45

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

5-01-2023, 14:58

Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий на Донбассе

4-01-2023, 15:44

Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

2-01-2023, 19:11

Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал видеоролик Москвы без света с подписью «завтра»

31-12-2022, 18:16

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

30-12-2022, 15:57

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

30-12-2022, 15:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

30-12-2022, 12:08

Путин и Диас-Канель провели переговоры по телефону

29-12-2022, 08:03

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

28-12-2022, 13:30

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

26-12-2022, 08:53

Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров РФ и США

23-12-2022, 14:03

«Обнищание европейцев стремительно нарастает» — Медведев о потолке цен на газ

23-12-2022, 10:03

В центре Екатеринбурга сняли баннер, вывешенный в поддержку армии РФ

23-12-2022, 09:55

Байден выразил мнение о ситуации во внешней политике

23-12-2022, 08:28

Соловьев сделал предположение о цели визита Медведева в Пекин

22-12-2022, 13:28

Военкор Шурыгин проинформировал о подготовке ВС Украины к зимней наступательной кампании

21-12-2022, 21:47

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»
  • 19-01-2023, 22:23

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир
  • Вчера, 13:00

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала о низкоуглеводной диете, лучше всего сжигающей лишний жир. Первое и основное — это калорийность

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • Вчера, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • Вчера, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ
  • 20-01-2023, 16:16

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ

Актёр РФ Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Когда данная информация только попала в СМИ, артист её всячески опровергал. Однако теперь

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями
  • 20-01-2023, 16:48

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

Все давно знают пристрастие Марии Кончаловской к экспериментам, однако ее поступки не всегда получают одобрение у фанатов. Сегодня дочь Егора

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • Сегодня, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
  • 20-01-2023, 15:37

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей
  • 20-01-2023, 15:59

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО
  • 20-01-2023, 17:48

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше,