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«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

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«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Почему Запад медлит с передачей Украине боевых танков Leopard, рассказал канал НТВ. В Киеве ожидали, что НАТО примет решение о передаче Leopard для Украины, при этом хотела Украина американские «Абрамсы». Тем не менее, пока что тяжелые танки от Германии и США ВСУ не получат. Американцы заявили, что их танки сложны в эксплуатации, а на обучение военных уйдет много времени, которого нет.

Но одной из главных причин задержек с поставками тяжелых немецких основных танков из Европы может являться то, что в ЕС нет законопроекта, позволяющего передавать Киеву оружие по ленд-лизу, принятому в США. Другими словами, европейцы поставляют вооружение на Украине в ущерб себе.

Вместе с тем стоит сказать, что Украина получит от Британии танки Challenger. Поставят бронетехнику и САУ Франция, Чехия, Швеция. Поэтому говорить о том, что военная поддержка Киеву сократилась, глупо.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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