В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

В зоне проведения СВО (специальной военной операции) трагически погиб житель Саратова Алексей Владимирович Юрзанов. О гибели военного сообщили в администрации муниципального образования «Город Саратов».

Свои соболезнования родственникам и близким погибшего бойца принесла и мэр города Лада Мокроусова.

Он очень храбро сражался, защищая свою родину. Алексей Владимирович —это пример настоящего воина, который не пожалел жизни, ради того, чтобы мы жили под мирным небом. Скорбим вместе с родными отважного солдата. Память о нем будет жить в наших сердцах всегда, — сказала Мокроусова.

Как стало известно, Алексей Юрзанов находился на территории специальной операции в качестве участника подразделения ЧВК «Вагнер».

По предварительным данным, в зоне СВО уже погибло более 200 уроженцев Саратовской области.