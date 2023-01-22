Yandex.RTB

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Image 16+
Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства. Соответствующее постановление подписало областное правительство.

«Определить территорию личного подсобного хозяйства, которое расположенного по адресу: г. Жигулевск, , г.о. Жигулевск, улица Майская, 32 эпизоотическим очагом по бешенству», - сказано в постановлении правительства.

Таким образом, карантин вводится в личном подсобном хозяйстве Жигулевска и в радиусе 3-х километров вокруг него. Из документа также следует, что в зоне карантина проводить ярмарки, выставки, которые связаны с перемещением или скоплением восприимчивых инфекции животных запрещено.

Кроме того, территорию, где был введен карантин, посещать посторонним нельзя. Исключение составляет только персонал, который выполняет производственные операции либо работники государственной ветеринарной службы и люди, там проживающие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Сегодня, 19:35

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Сегодня, 19:13

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

20-01-2023, 17:48

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

20-01-2023, 15:59

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

19-01-2023, 22:23

В Telegram напомнили историю названия улицы Павших Героев в освобожденном Соледаре

19-01-2023, 18:26

Нужна собственная платформа - Томас Рёпер о перспективах блокировки YouTube в России

19-01-2023, 13:33

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

17-01-2023, 22:32

Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников

13-01-2023, 14:46

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев

12-01-2023, 15:27

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа

11-01-2023, 13:19

Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки

9-01-2023, 16:08

Жители коттеджного поселка под Екатеринбургом в морозы остались без света и отопления

8-01-2023, 17:58

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

8-01-2023, 12:27

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

6-01-2023, 11:23

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

5-01-2023, 15:27

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

5-01-2023, 14:28

В 2023 году число российских регионов может резко сократиться

5-01-2023, 14:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»
  • 19-01-2023, 22:23

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир
  • Вчера, 13:00

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала о низкоуглеводной диете, лучше всего сжигающей лишний жир. Первое и основное — это калорийность

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • Вчера, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • Вчера, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ
  • 20-01-2023, 16:16

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ

Актёр РФ Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Когда данная информация только попала в СМИ, артист её всячески опровергал. Однако теперь

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями
  • 20-01-2023, 16:48

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

Все давно знают пристрастие Марии Кончаловской к экспериментам, однако ее поступки не всегда получают одобрение у фанатов. Сегодня дочь Егора

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • Сегодня, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
  • 20-01-2023, 15:37

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей
  • 20-01-2023, 15:59

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО
  • 20-01-2023, 17:48

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше,