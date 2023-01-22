Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства. Соответствующее постановление подписало областное правительство.

«Определить территорию личного подсобного хозяйства, которое расположенного по адресу: г. Жигулевск, , г.о. Жигулевск, улица Майская, 32 эпизоотическим очагом по бешенству», - сказано в постановлении правительства.

Таким образом, карантин вводится в личном подсобном хозяйстве Жигулевска и в радиусе 3-х километров вокруг него. Из документа также следует, что в зоне карантина проводить ярмарки, выставки, которые связаны с перемещением или скоплением восприимчивых инфекции животных запрещено.

Кроме того, территорию, где был введен карантин, посещать посторонним нельзя. Исключение составляет только персонал, который выполняет производственные операции либо работники государственной ветеринарной службы и люди, там проживающие.