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Стоматолог-ортодонт Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости

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Стоматолог-ортодонт Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости
Здоровье
Фото из открытых источников

Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Наталья Юрченко рассказала, для чего необходимо удалять зубы мудрости. По словам кандидата медицинских наук, удаление зубов мудрости положительно сказывается на смыкании верхней, нижней челюсти, благоприятно отражается на здоровье височно-нижнечелюстного сустава, а также работе жевательных мышц.

Как отметила эксперт, в современной стоматологии можно комфортно лечить и удалять зубы. Используют внутривенною седацию, которая безвредна для человеческого организма. При этом предсказать, сколько займет удаление по времени, нереально, поскольку каждый человек индивидуален.

Специалист подчеркнула, что в последнее время удаление зубов мудрости всё чаще проводят у детей после восьми лет. Дело в том, что дети легче переносят послеоперационный период и намного быстрее восстанавливаются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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