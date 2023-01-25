Стоматолог-ортодонт Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Наталья Юрченко рассказала, для чего необходимо удалять зубы мудрости. По словам кандидата медицинских наук, удаление зубов мудрости положительно сказывается на смыкании верхней, нижней челюсти, благоприятно отражается на здоровье височно-нижнечелюстного сустава, а также работе жевательных мышц.

Как отметила эксперт, в современной стоматологии можно комфортно лечить и удалять зубы. Используют внутривенною седацию, которая безвредна для человеческого организма. При этом предсказать, сколько займет удаление по времени, нереально, поскольку каждый человек индивидуален.

Специалист подчеркнула, что в последнее время удаление зубов мудрости всё чаще проводят у детей после восьми лет. Дело в том, что дети легче переносят послеоперационный период и намного быстрее восстанавливаются.