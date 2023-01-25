Стоматолог-ортодонт Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.
Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в
В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита
Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня снова оказалась в центре скандала на Украине, пишет «МК». В данный момент молодая девушка ведет активную
Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа
Новый вид коронавируса выявили в России. Его неофициальное название «Кракен». Заболеваемость нового штамма достигла до 43,6 %. При этом это самый
Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства.
Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.
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