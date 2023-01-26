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Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в зоне СВО сына

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Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в зоне СВО сына
Военные новости
Фото из открытых источников

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в руку и вылетел выше локтя. Раздробленную кость медики скрепили спицами. Максим с ними ходит до сих пор, поскольку в Челябинске и Екатеринбурге в госпиталях Минобороны РФ не могут оказать медицинскую помощь.

Сражаться за здоровье сына решили его мать. Помимо бойца у Любови Сидоренко есть еще 10 детей. По словам матери, скоро будет три месяца, как сын получил минно-взрывное ранение, но с рукой ничего никто не делает.

Зафиксировали руку в предплечье и плече спицами только для того, чтобы она не разломилась на части. Если посмотреть на рентгеновский снимок, можно увидеть, что кость держится за счет кожи, иначе бы обломилась.

С конца ноября мать 11 детей начала забрасывать военных и чиновников запросами о здоровье своего сын. Написала Любовь Георгиевна в приемную губернатора Алексея Текслер. Ответ от Минобороны РФ  также не обнадежил родных. В ответе сказано, что раненый Сидоренко получил необходимую помощь.

Сам Максим ждет операции в госпитале Минобороны в Москве и надеется, что всё будет хорошо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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