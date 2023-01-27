Доктор Миддлтон перечислила 4 самые бесполезные пищевые добавки

Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы рискуете столкнуться с побочными эффектами.

1. Экстракт гарцинии камбоджийской. Доказательств, что он помогает похудеть и снизить аппетит, нет. Хотя можно столкнуться с расстройством пищевого поведения, повреждением печени.

2. Кава. Её принимают для уменьшения беспокойства и стресса, для улучшения сна. Но исследования показали, что при приёме может повреждатся печень.

3. Йохимбе. Рекламируется как сексуальный усилитель. Но в научных работах доказано, что может вызвать учащение пульса, увеличение давления, беспокойство и даже судороги.

4. Мультивитамины. Ни одному человеку не надо принимать столько минералов и витаминов сразу. Часто некоторые из них бывают вредны (это добавки с бета-каротином и витамин Е), особенно в больших дозах.