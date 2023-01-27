Yandex.RTB

Доктор Миддлтон перечислила 4 самые бесполезные пищевые добавки

Image 16+
Доктор Миддлтон перечислила 4 самые бесполезные пищевые добавки
Здоровье
Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы рискуете столкнуться с побочными эффектами.

1. Экстракт гарцинии камбоджийской. Доказательств, что он помогает похудеть и снизить аппетит, нет. Хотя можно столкнуться с расстройством пищевого поведения, повреждением печени.

2. Кава. Её принимают для уменьшения беспокойства и стресса, для улучшения сна. Но исследования показали, что при приёме может повреждатся печень.

3. Йохимбе. Рекламируется как сексуальный усилитель. Но в научных работах доказано, что может вызвать учащение пульса, увеличение давления, беспокойство и даже судороги.

4. Мультивитамины. Ни одному человеку не надо принимать столько минералов и витаминов сразу. Часто некоторые из них бывают вредны (это добавки с бета-каротином и витамин Е), особенно в больших дозах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доктор Миддлтон перечислила 4 самые бесполезные пищевые добавки

Вчера, 22:33

Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью

Вчера, 16:40

«АиФ»: кардиолог Козлова рассказала, у кого может произойти остановка сердца

Вчера, 16:27

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России

Вчера, 16:16

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале

Вчера, 12:52

Врач объяснил, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют частые эпизоды ОРВИ

Вчера, 12:45

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека

25-01-2023, 08:52

Стоматолог-ортодонт Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости

25-01-2023, 08:36

Врачи объяснили, как можно определить дефицит витамина В9 с первого взгляда на человека

24-01-2023, 22:35

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В

24-01-2023, 22:22

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год

23-01-2023, 18:03

В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»

23-01-2023, 18:02

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

22-01-2023, 19:35

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

22-01-2023, 19:34

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

22-01-2023, 19:20

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

21-01-2023, 20:31

Педиатр Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка

20-01-2023, 15:20

Певица Савичева заявила, что Полина Гагарина ненавидит ее из-за участия в аналоге «Евровидении»

20-01-2023, 11:33

Мясников посоветовал способ отучиться от соленой, сладкой и жирной еды

19-01-2023, 20:23

6 простых правил, которые сохранят здоровье после 30 лет

19-01-2023, 20:17

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына
  • 26-01-2023, 09:21

Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии
  • 26-01-2023, 09:06

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России
  • Вчера, 16:16

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России

Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой
  • Вчера, 11:05

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой

Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк
  • 26-01-2023, 08:03

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк

Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная

SHAMAN представил песню и новый видеоклип «Исповедь»
  • 26-01-2023, 19:39

SHAMAN представил песню и новый видеоклип «Исповедь»

Ярослав Дронов (известный как певец SHAMAN) сегодня, 26 января, опубликовал новый видеоклип на песню «Исповедь». Герой ролика идет к старой

Новости партнеров
Новости партнеров
Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека
  • 25-01-2023, 08:52

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека

Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале
  • Вчера, 12:52

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале

19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов

В Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль» установили камеру видеонаблюдения в мужском туалете
  • 25-01-2023, 09:56

В Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль» установили камеру видеонаблюдения в мужском туалете

В Екатеринбурге в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения появилась в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщили посетители торгового центра, пишет

Стоит Беглову открыть рот - все летит вниз: Смоляк о «прямой линии» с губернатором Петербурга
  • 25-01-2023, 13:50

Стоит Беглову открыть рот - все летит вниз: Смоляк о «прямой линии» с губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал проведение очередной прямой линии в конце текущего месяца. По словам градоначальника, первый