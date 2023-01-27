Врач объяснил, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют частые эпизоды ОРВИ

Зачастую люди болеют ОРВИ несколько раз в год. О проблемах, на которые указывают частые простуды, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам врача, для детей старше шести лет и взрослых считается, что острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) четыре раза в год или больше — это часто.

Доктор уточнил, что частые случаи заболевания могут говорить о хроническом воспалительном процессе в мочевыделительной системе, гормональном дисбалансе, приобретенном иммунодефиците, ВИЧ-инфекции, онкопатологии, экстремальных физических воздействиях, влиянии ионизирующего излучения.

Выявить наличие сниженного иммунного ответа, который провоцирует частые инфекционные заболевания, может общий анализ крови. Специалист оценит общее количество лейкоцитов, а также лейкоцитарную формулу, в том числе часто выявляемую лейкопению.