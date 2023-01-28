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Минздрав в РФ расширил перечень лекарств, которые могут стать дефицитными в 2023 году

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Минздрав в РФ расширил перечень лекарств, которые могут стать дефицитными в 2023 году
Здоровье
Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения РФ расширили список лекарств, которые могут потенциально стать дефицитными в 2023 году. Последний перечень включает 97 наименований, а не 85, как было ранее. В этот список попали травяные сборы, лидокаин, парацетамол, йод, перекись водорода. Также в данный перечень вошли ибупрофен, иммуноглобулины, витамин Е, бактериофаги, активированный уголь.

В Министерстве здравоохранения предупредили, что включение лекарств в список не значит, что они скоро исчезнут с аптек. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, для каждого из препаратов регулирующие органы разрабатывают, а затем принимают меры для предотвращения их исчезновения с российского рынка. К примеру, это ускоренная регистрация, продаж лекарственных средств в иностранной упаковке (с этикетками на русском языке), временная продажа незарегистрированных лекарств (чтобы они как можно быстрее попали на полки аптек по упрощенной процедуре).

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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