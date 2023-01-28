Минздрав в РФ расширил перечень лекарств, которые могут стать дефицитными в 2023 году

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в
Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С
Артур Смольянинов уехал за рубеж. Из-за границы он делает громкие заявления о политических событиях, подставляя под удар своих близких. Хейту
Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная
За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей
Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов
Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы
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