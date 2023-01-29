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На Украине погибли сразу трое ивановских военнослужащих

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На Украине погибли сразу трое ивановских военнослужащих
Военные новости
Фото из открытых источников

В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины героически в бою погибли сразу трое военнослужащих из Ивановской области.

Речь идет о командире парашютно-десантного батальона Александре Дмитриевиче Макарове, заместителе командира взвода – командире отделения связи парашютно-десантного батальона Юрие Михайловиче Кияне и старшем наводчике самоходно-артиллерийского взвода Никите Романовиче Панфилове. Все военнослужащие проходили службу в ивановском гарнизоне.

Во время исполнения своего воинского долга бойцы проявили героизм и самоотверженность, поэтому были награждены Орденами Мужества посмертно.

Соболезнования близким и родным погибших героев выразил губернатор области Станислав Воскресенский. Глава распорядился соответствующим органам оказать всю помощь семьям военных.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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