На Украине погибли сразу трое ивановских военнослужащих

В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины героически в бою погибли сразу трое военнослужащих из Ивановской области.

Речь идет о командире парашютно-десантного батальона Александре Дмитриевиче Макарове, заместителе командира взвода – командире отделения связи парашютно-десантного батальона Юрие Михайловиче Кияне и старшем наводчике самоходно-артиллерийского взвода Никите Романовиче Панфилове. Все военнослужащие проходили службу в ивановском гарнизоне.

Во время исполнения своего воинского долга бойцы проявили героизм и самоотверженность, поэтому были награждены Орденами Мужества посмертно.

Соболезнования близким и родным погибших героев выразил губернатор области Станислав Воскресенский. Глава распорядился соответствующим органам оказать всю помощь семьям военных.



