«РВ»: Переодетый в женщину украинец пытался убежать от мобилизации в Венгрию

В Госпогранслужбе Украины в минувшую субботу, 28 января 2023 года, сообщили о задержании на границе 3-х военнообязанных украинских мужчин. Как отмечается в ведомстве, один из украинцев был в женском образе.

По сообщеню украинских информационных порталов и Теоеграм-каналов, трое военнообязанных мужчин попытались перейти границу с Венгрией, однако у них это не получилось, подозрительные личности были задержаны.

Отмечается, что один из беглецов был одет в женскую одежду для маскировки. При этом он не сознавался, что является мужчиной, а решил притвориться дамой, пишет РВ. Уклонист накрасил ногти в яркий цвет, у него были длиные волосы.

Примечательно, что всех жителей Украины, совершивших попытку побега за территорию страны, ждет скорая встреча с сотрудниками территориального центра комплектования.