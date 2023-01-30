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Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

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Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО
Военные новости
Фото из открытых источников

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего привезли на лишь в конце января.

Как сообщили в мэрии, Денису было всего 23 года. Срочную службу парень закончил в звании ефрейтора. В сентябре уралец попал под мобилизацию. После подготовки Селянина определили в разведку. В зоне СВО он был пулеметчиком.

Боец участвовал в активных боях на Донбассе. Как погиб молодой мужчина, неизвестно. Родственникам сообщили дату смерти - это 29 декабря 2022 года.

30 января с воином из Свердловской области простились в Первоуральске. В администрации подчеркнули, что власти окажут семье помощь в организации похоронного обряда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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