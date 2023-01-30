Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего привезли на лишь в конце января.

Как сообщили в мэрии, Денису было всего 23 года. Срочную службу парень закончил в звании ефрейтора. В сентябре уралец попал под мобилизацию. После подготовки Селянина определили в разведку. В зоне СВО он был пулеметчиком.

Боец участвовал в активных боях на Донбассе. Как погиб молодой мужчина, неизвестно. Родственникам сообщили дату смерти - это 29 декабря 2022 года.

30 января с воином из Свердловской области простились в Первоуральске. В администрации подчеркнули, что власти окажут семье помощь в организации похоронного обряда.