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Шансонье Новиков подверг жесткой критике певицу Ларису Долину за исполнение песни «Гоп-стоп»

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Шансонье Новиков подверг жесткой критике певицу Ларису Долину за исполнение песни «Гоп-стоп»
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Фото из открытых источников

Александр Новиков в эфире проекта "Три аккорда" раскритиковал Ларису Долину за специфическое исполнение песни "Гоп-стоп"

Первый выпуск нового сезона шоу вышел 29 января 2023 года на Первом канале.

В качестве членов жюри в студии присутствовали Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Александр Розенбаум, Александр Новиков. Последнему не пришлось по вкусу выступление знаменитой конкурсантки. Под критику попала Долина. Для первого выступления артистка взяла хит "Гоп-стоп" и не прогадала с ним. Судьи высоко оценили перформанс певицы и ее вокальные данные. 

Но были те, кому этот номер не бродвейским показался. Новиков поблагодарил исполнительницу за номер, однако попросил больше не петь трек "Гоп-стоп". По мнению шансонье, песня мужская, а в выступлении Ларисы Александровной не хватило куража.

На замечание Долина ответила мгновенно. Она сказала, что никто не смеет указывать ей или запрещать что-либо. Для того, чтобы хоть немного снизить накал, Розенбаум предложил артистке исполнить фрагмент из песни дуэтом.

 

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