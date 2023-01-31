Комик Гарик Мартиросян заявил, что он не поддерживает общение с Иваном Ургантом

Комик Гарик Мартиросян в недавней беседе с журналистами сделал заявление. Он откровенно рассказал, поддерживает ли сейчас общение со своим коллегой по цеху Иваном Ургантом.

В недавнем прошлом шоумены были хорошими приятелями. Они вместе работали над передачей «Прожектор Перисхилтон». Но в последнее время Иван практически не появляется на просторах отечественного медиапространства. До сих пор неизвестно, где сейчас он живет и работает.

По словам Мартиросяна, в последнее время он совсем не общается с шоуменом. Но перед Новым годом-2023 коллеги встретились. Как признался Гарик, перед праздниками он вместе с Ургантом и Сергеем Светлаковым с супругами встречались в одном из ресторанов. Экс-звезда Камеди отметил, что тогда у телезвезды было прекрасное настроение.