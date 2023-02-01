Yandex.RTB

Политолог Марков прокомментировал заявления Орбана

Image 16+
Политолог Марков прокомментировал заявления Орбана
Политика
Премьер Венгрии Виктор Орбан

Политолог Марков проанализировал заявления руководителя венгерского правительства Орбана по отношению к политическим властям западных государств. Премьер-министр Венгрии уже неоднократно указал государствам европейского союза на вред, который причиняет санкционная политика самому объединению, и на недостижение целей этой политики по отношению к Российской Федерации. Орбан также предлагает отменить некоторые принятые ранее санкции.

По мнению Маркова, в этом случае венгерский премьер-министр вовсе не вступает в борьбу с западными государствами. Политолог полагает, что Орбан исходит из интересов своего государства и признания, что США и ЕС не получится победить Российскую Федерацию в украинском кризисе. 

«Орбан пытается остановить этот поток агрессивной эйфории со стороны Запада, который решил сокрушить Россию», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Марков прокомментировал заявления Орбана

Сегодня, 14:28

МК проинформировал, почему основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин травит Игоря Стрелкова (Гиркина)

30-01-2023, 20:38

Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

24-01-2023, 15:58

«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

22-01-2023, 20:01

Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного

22-01-2023, 19:56

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина обречена на поражение из-за политических междоусобиц

22-01-2023, 19:45

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

5-01-2023, 14:58

Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий на Донбассе

4-01-2023, 15:44

Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

2-01-2023, 19:11

Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал видеоролик Москвы без света с подписью «завтра»

31-12-2022, 18:16

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

30-12-2022, 15:57

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

30-12-2022, 15:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

30-12-2022, 12:08

Путин и Диас-Канель провели переговоры по телефону

29-12-2022, 08:03

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

28-12-2022, 13:30

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

26-12-2022, 08:53

Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров РФ и США

23-12-2022, 14:03

«Обнищание европейцев стремительно нарастает» — Медведев о потолке цен на газ

23-12-2022, 10:03

В центре Екатеринбурга сняли баннер, вывешенный в поддержку армии РФ

23-12-2022, 09:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики
  • 29-01-2023, 17:39

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества
  • 30-01-2023, 14:58

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,

Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни
  • 29-01-2023, 19:44

Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни

Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.

Что стало с актерами из голливудских боевиков 90-х
  • 29-01-2023, 19:04

Что стало с актерами из голливудских боевиков 90-х

За актерскую карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 кинофильмах. Но и сейчас карьера 76-летнего артиста развивается активно. В 2022 году он

Режиссер Зеленов отказался работать с Дмитрием Назаровым в экранизации фильма «12 стульев»
  • Вчера, 13:04

Режиссер Зеленов отказался работать с Дмитрием Назаровым в экранизации фильма «12 стульев»

Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что

Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР
  • Вчера, 09:25

Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР

Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем

Новости партнеров
Новости партнеров
Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО
  • 30-01-2023, 14:30

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту
  • Вчера, 21:42

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту

Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива
  • 29-01-2023, 16:43

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

В субботу, 28 января, состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым. Несмотря на заявленные открытость и готовность

Филиппо выступил с критикой Макрона
  • Сегодня, 08:38

Филиппо выступил с критикой Макрона

Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его