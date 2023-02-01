Политолог Марков прокомментировал заявления Орбана

Политолог Марков проанализировал заявления руководителя венгерского правительства Орбана по отношению к политическим властям западных государств. Премьер-министр Венгрии уже неоднократно указал государствам европейского союза на вред, который причиняет санкционная политика самому объединению, и на недостижение целей этой политики по отношению к Российской Федерации. Орбан также предлагает отменить некоторые принятые ранее санкции.

По мнению Маркова, в этом случае венгерский премьер-министр вовсе не вступает в борьбу с западными государствами. Политолог полагает, что Орбан исходит из интересов своего государства и признания, что США и ЕС не получится победить Российскую Федерацию в украинском кризисе.

«Орбан пытается остановить этот поток агрессивной эйфории со стороны Запада, который решил сокрушить Россию», – отметил он.