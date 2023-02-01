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Сергея Писаренко убрали из эфиров Первого канала

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Сергея Писаренко убрали из эфиров Первого канала
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Фото из открытых источников

Сергей Писаренко, известный телеведущий и сценарист, попал в немилость к руководству Первого канала. По всей видимости, связано это с его озвученной политической позицией.

Год назад, сразу же после начала специальной операции на территории Украины, артист публично и в резкой форме раскритиковал политику властей РФ в отношении Киева. Он вместе с Евгением Никишиным записал видеообращение против проведения СВО.

Вскоре резонанс вокруг его заявления начал утихать, однако оказывается, что из-за своих слов один из лидеров команды «Уездный город» столкнулся с неприятными последствиями для карьеры.

Дело в том, что Писаренко исключили из шоу «Три аккорда» на Первом канале. К слову, данный проект был записан еще в 2021 году.  Теперь, когда пришло время премьеры программы, Сергея попросту решили вырезать со всех сцен. При этом финальные хоровые песни были перемонтированы так, что артиста вовсе не видно в кадрах.

 

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