Сергея Писаренко убрали из эфиров Первого канала

Сергей Писаренко, известный телеведущий и сценарист, попал в немилость к руководству Первого канала. По всей видимости, связано это с его озвученной политической позицией.

Год назад, сразу же после начала специальной операции на территории Украины, артист публично и в резкой форме раскритиковал политику властей РФ в отношении Киева. Он вместе с Евгением Никишиным записал видеообращение против проведения СВО.

Вскоре резонанс вокруг его заявления начал утихать, однако оказывается, что из-за своих слов один из лидеров команды «Уездный город» столкнулся с неприятными последствиями для карьеры.

Дело в том, что Писаренко исключили из шоу «Три аккорда» на Первом канале. К слову, данный проект был записан еще в 2021 году. Теперь, когда пришло время премьеры программы, Сергея попросту решили вырезать со всех сцен. При этом финальные хоровые песни были перемонтированы так, что артиста вовсе не видно в кадрах.