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В Интернете поклонники обсуждают изменения во внешности артистки Любови Успенской

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В Интернете поклонники обсуждают изменения во внешности артистки Любови Успенской
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Фото из открытых источников
В Интернете активно обсуждают изменения во внешности Любови Успенской. Последние фото с премьеры шоу демонстрируют, что на самом деле певица выглядит намного хуже, чем на снимках в соцсетях.

Не секрет, что артистка всегда тщательно следит за внешним видом. Звезда обращается за помощью к косметологам и пластическим хирургам. При этом 68-летняя исполнительница нередко прибегает к помощи фоторедакторов перед публикацией снимков.

Накануне артистка со своей дочерью появилась на презентации нового телевизионного шоу под названием «Конфетка». В Сети появились кадры с программы.

На фотографиях заметно, что певица выглядит далеко не так идеально, как показывает в своем микроблоге. Для публикации в соцсетях Успенская проводит ретушь морщин, подтяжку овала лица. Фотографы с мероприятия же только изменяют цветокоррекцию.

 

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