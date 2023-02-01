В Интернете поклонники обсуждают изменения во внешности артистки Любови Успенской

В Интернете активно обсуждают изменения во внешности Любови Успенской. Последние фото с премьеры шоу демонстрируют, что на самом деле певица выглядит намного хуже, чем на снимках в соцсетях.

Не секрет, что артистка всегда тщательно следит за внешним видом. Звезда обращается за помощью к косметологам и пластическим хирургам. При этом 68-летняя исполнительница нередко прибегает к помощи фоторедакторов перед публикацией снимков.

Накануне артистка со своей дочерью появилась на презентации нового телевизионного шоу под названием «Конфетка». В Сети появились кадры с программы.

На фотографиях заметно, что певица выглядит далеко не так идеально, как показывает в своем микроблоге. Для публикации в соцсетях Успенская проводит ретушь морщин, подтяжку овала лица. Фотографы с мероприятия же только изменяют цветокоррекцию.