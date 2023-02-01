Yandex.RTB

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

Image 16+
Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице Черепанова, 36.

Разным жильцам выплаты посчитали по разным тарифам. По данной улице некоторым жильцам начислили плату по единому тарифу, то есть 3.61 рублей за киловатт-час, а другие жители получили счёт по двуставочному тарифу (это 4.21 рублей за киловатт-час в дневное время, а также 2 рубля за киловатт-час в ночное время). Сложившуюся ситуацию активно обсуждают в чате дома.

 В январе же всех пользователей должны были перевести на единый тариф.

В начале минувшей недели в свердловском регионе было отменено постановление, согласно которому ночью и в выходные электричество стоило дешевле. Вместо этого ввели единый оценочный тариф.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

Сегодня, 19:10

«Пока я вас не заберу»: Пригожин призвал Невзорова вернуться в Россию и сесть в тюрьму

Сегодня, 16:41

E1.RU: Отток мигрантов из Свердловской области вырос в 3,4 раза

Вчера, 21:32

«Предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты»: Пригожин назвал условие для общения с журналистами Bloomberg

30-01-2023, 18:19

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах

30-01-2023, 14:38

Рекламу телеграм-канала мэра Екатеринбурга Орлова обнаружили в эротических пабликах

30-01-2023, 13:02

КП: В нескольких районах Екатеринбурга пропала холодная и горячая вода

29-01-2023, 15:30

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

28-01-2023, 19:19

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена

28-01-2023, 19:13

В Челябинске мужчине пересадили донорскую печень вместо полностью съеденного паразитами органа

26-01-2023, 21:27

«Отброс общества»: Пригожин об уклонении от мобилизации депутата из Хакасии Молостова

26-01-2023, 18:19

Это весело: Пригожин призвал развивать троллинг внутренних и зарубежных недругов России

25-01-2023, 18:09

В Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль» установили камеру видеонаблюдения в мужском туалете

25-01-2023, 09:56

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

22-01-2023, 19:35

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

22-01-2023, 19:13

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

20-01-2023, 17:48

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

20-01-2023, 15:59

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

19-01-2023, 22:23

В Telegram напомнили историю названия улицы Павших Героев в освобожденном Соледаре

19-01-2023, 18:26

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества
  • 30-01-2023, 14:58

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО
  • 30-01-2023, 14:30

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах
  • 30-01-2023, 14:38

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах

Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят

Режиссер Зеленов отказался работать с Дмитрием Назаровым в экранизации фильма «12 стульев»
  • Вчера, 13:04

Режиссер Зеленов отказался работать с Дмитрием Назаровым в экранизации фильма «12 стульев»

Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что

Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР
  • Вчера, 09:25

Зара и Елена Захарова устроили битву черных платьев, а Самбурская вдохновилась СССР

Российские звезды посетили премьеру показа телесериала «Раневская». Мероприятие проходило в «Театре им. Моссовета» в понедельник, 30 января. В нем

33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко сейчас весит 90 килограмм
  • 30-01-2023, 18:30

33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко сейчас весит 90 килограмм

Дочь Марии Шукшиной несколько лет занимается бодибилдингом. Сейчас Анна ежедневно ходит в качалку ради тела своей мечты. Звездная наследница

Новости партнеров
Новости партнеров
Филиппо выступил с критикой Макрона
  • Сегодня, 08:38

Филиппо выступил с критикой Макрона

Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его

«Предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты»: Пригожин назвал условие для общения с журналистами Bloomberg
  • 30-01-2023, 18:19

«Предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты»: Пригожин назвал условие для общения с журналистами Bloomberg

Евгений Пригожин предложил американским журналистам не присылать ему вопросы, явно направленные на провокацию. Он предложил выработать приемлемый для

Рекламу телеграм-канала мэра Екатеринбурга Орлова обнаружили в эротических пабликах
  • 30-01-2023, 13:02

Рекламу телеграм-канала мэра Екатеринбурга Орлова обнаружили в эротических пабликах

Реклама телеграм-канала мэра Екатеринбурга Александра Орлова появилась в эротических пабликах. Это может объясняться двумя версиями — либо

МК проинформировал, почему основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин травит Игоря Стрелкова (Гиркина)
  • 30-01-2023, 20:38

МК проинформировал, почему основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин травит Игоря Стрелкова (Гиркина)

Вокруг экс-министра обороны ДНР разворачиваются нешуточные страсти. Как пишет издание МК, предложение основателя ЧВК «Вагнер» Игорю Стрелкова