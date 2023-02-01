Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице Черепанова, 36.

Разным жильцам выплаты посчитали по разным тарифам. По данной улице некоторым жильцам начислили плату по единому тарифу, то есть 3.61 рублей за киловатт-час, а другие жители получили счёт по двуставочному тарифу (это 4.21 рублей за киловатт-час в дневное время, а также 2 рубля за киловатт-час в ночное время). Сложившуюся ситуацию активно обсуждают в чате дома.

В январе же всех пользователей должны были перевести на единый тариф.

В начале минувшей недели в свердловском регионе было отменено постановление, согласно которому ночью и в выходные электричество стоило дешевле. Вместо этого ввели единый оценочный тариф.