El Mundo: в Европе опасаются появления более опасного вируса, чем коронавирус COVID-19

Ученые опасаются из-за наступления более опасной пандемии, даже чем COVID-19. Дело в мутировавшем птичьем гриппе H5N1, которого обнаружили осенью минувшего года в Испании.

По словам экспертов, такое развитие событий не исключается, если вирус научится массово заражать людей. Об этом пишет издание El Mundo.

Как отмечает газета, произошедшая вспышка уже привела к забою сотен тысяч домашних птиц. Но эти меры не смогли предотвратить молниеносное распространение вируса. Инфекцию подхватили чайки, затем «разнесли» по всей стране. Со временем данный вирус мутировал. Он имеет способность заражать млекопитающих. Новый штамм обнаружили у норок на одной из ферм в испанской провинции Галисия.

Учитывая то, что животные очень восприимчивы к птичьему и человеческому гриппу, специалисты забили тревогу, что если при заражениях норки вирусами возникнут новые варианты, то они будут способны в конечном итоге передаваться человеку.