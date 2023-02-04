Щербинин проинформировал, должна ли управляющая компания ремонтировать подъезд дома

Андрей Щербинин, который занимает должность исполнительного директора общественного движения «Открытое жилье», а также экс-начальника городского топливно-энергетического управления, проинформировал, должна ли управляющая компания ремонтировать подъезд.

По словам Щербинина, часто в судах приходится сталкиваться с позицией управляющих компаний, мол, «виноваты жильцы и власти, а УК ничего не должна». Но на самом деле это не так. Пункт 4в Постановления № 416 говорит, что управляющая компания после обязательного осмотра общего имущества дома должна была обратиться к собственникам с предложением перечня услуг и работ, необходимых выполнить, с обоснованием размера затрат. Если собственник не одобрил предложенную обоснованную управляющей компанией оплату на общем собрании, в компании вправе запросить одобрение у муниципалитета.

Щербинин добавил, что в этот перечень входит текущий ремонт (а именно поддержание нормативного и проектного состояния общего имущества). УК обязана поддерживать в исправном состоянии лифты и прочие технические системы, а также не забывать ремонтировать подъезды.