В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа

В «Екатеринбурггаз» ответили на многочисленные жалобы жителей Уралмаша, а также Эльмаша о неприятном запахе, который похож на газ. По данным, в Екатеринбурге система газораспределения работает в штатном режиме, а никаких утечек газа нет.

Газоснабжение всех жителей осуществляется безопасно и бесперебойно. Работники «Екатеринбурггаза» обратились в органы МЧС с просьбой провести проверки по факту жалоб местных граждан о сильном и неприятном запахе в Орджоникидзевском районе. Просим не не беспокоиться потребителей, - отметила пресс-служба ведомства.

Также представители компании добавили, что в аварийную газовую службу обращаются время от времени жители района с жалобой на сильный запах, похожий на газ. Аварийные бригады на все заявки выезжают, обследуя должным образом газовую инфраструктуру. Утечек к настоящему времени не было обнаружено.