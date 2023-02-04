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В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа

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В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа
Новости науки
Фото из открытых источников

В «Екатеринбурггаз» ответили на многочисленные жалобы жителей Уралмаша, а также Эльмаша о неприятном запахе, который похож на газ. По данным, в Екатеринбурге система газораспределения работает в штатном режиме, а никаких утечек газа нет. 

Газоснабжение всех жителей осуществляется безопасно и бесперебойно. Работники «Екатеринбурггаза» обратились в органы МЧС с просьбой провести проверки по факту жалоб местных граждан о сильном и неприятном запахе в Орджоникидзевском районе. Просим не не беспокоиться потребителей, - отметила пресс-служба ведомства.

Также представители компании добавили, что в аварийную газовую службу обращаются время от времени жители района с жалобой на сильный запах, похожий на газ. Аварийные бригады на все заявки выезжают, обследуя должным образом газовую инфраструктуру. Утечек к настоящему времени не было обнаружено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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