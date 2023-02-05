Появилась новая информация о мобилизованных, сбежавших из поезда в Воронеже

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись 11 человек. Четверо мужчин отправились в сторону Москвы.

Уточняется, что у сбежавших не было оружия, особых мер по усилению работы правоохранительных органов не принимается. Также сегодня источник написал, что с поезда в Воронеже сбежали не 4, а 6 мобилизованных.

В настоящее время местонахождение сбежавших неизвестно. Посты ДПС в Москве и Подмосковье усилены, ориентировки отправлены в областные отделения полиции. По предварительным сведениям, часть военных могли уехать на белом такси марки «Фольксваген Поло».

Список разыскиваемых: 26-летний Дмитрий К., 31-летний Алексей Т., 31-летний Юрий М., 33-летний Михаил С., 22-летний Михаил Ш., 35-летний Андрей Н.