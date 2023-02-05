Посёлок и хутор в Белгородской области подверглись мощному обстрелу ВСУ

Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской округ, Белгородская область) подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Жителям приграничного района разослали СМС-сообщения касательно мощного обстрела с просьбой немедленно спрятаться в укрытия. О последствиях на момент написания новости ничего не было известно.