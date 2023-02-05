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Посёлок и хутор в Белгородской области подверглись мощному обстрелу ВСУ

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Посёлок и хутор в Белгородской области подверглись мощному обстрелу ВСУ
Военные новости
Фото из открытых источников

Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской округ, Белгородская область) подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Жителям приграничного района разослали СМС-сообщения касательно мощного обстрела с просьбой немедленно спрятаться в укрытия. О последствиях на момент написания новости ничего не было известно.

Отмечается, что ранее было громко в Белгородском районе. Местные жители сообщили, что в Таврово буквально «тряслись дома». Позднее поступила информация о дыме, однако проверенных сведений о том, что это было, нет.

Добавим, что для жителей Белгорода и пригородов утро началось с громких звуков. Связаны они с работой ВС РФ. Позже стало известно о взрывах в городе Харькове.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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